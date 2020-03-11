Число случаев заражения коронавирусом в регионе Мадрид за сутки выросло почти на 250

Число случаев заражения новым коронавирусом в испанском автономном сообществе Мадрид за сутки увеличилось почти на 250 и достигло 1024. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении департамента здравоохранения при правительстве региона.

По его информации, 31 человек умер от заболевания. 10 марта власти автономии информировали о 782 инфицированных и 21 умершем. Ранее было объявлено о закрытии всех учебных заведений в регионе из-за распространения коронавируса. Кроме того, власти Мадрида заверили, что в общественном транспорте будет проводиться ежедневная дезинфекция,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С начала распространения инфекции в Испании было зафиксирован более 2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, сообщил в среду директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

Во вторник Минздрав информировал о 1,7 тыс. заболевших и 36 умерших.