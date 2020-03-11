Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

Браконьеры убили на северо-востоке Кении двух редчайших белых жирафов. Об этом сообщила во вторник кенийская газета The Star.

"Для всей Кении нынешний день стал полным печали, так как речь идет об уникальных животных", - заявил Мохаммед Ахмедноор, глава заказника Ишакбини Хирола, на территории которого обитали эти животные.

Власти пока не смогли найти браконьеров. К расследованию преступления подключились специалисты Кенийского общества дикой природы,передает Арменпресс .

Белоснежные жирафы также были замечены в Танзании и Эфиопии, однако и там они погибли от рук браконьеров. На сегодня в мире остается лишь один белый жираф, который обитает в кенийском заказнике Ишакбини Хирола.

За последние 30 лет в Африке популяция жирафов, по данным Африканского фонда дикой природы, сократилась на 40%. По подсчетам Международного союза охраны природы, численность жирафов уменьшилась с 155 тыс. в 1985 году до 97 тыс. в 2015. Мясо этих животных употребляется в пищу в ряде стран континента, а шкуры идут на экспорт.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации