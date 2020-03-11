В Италии от коронавируса умер первый медик

Председатель Союза медиков провинции Варезе, терапевт из города Бусто-Арсицио (Ломбардия) Роберто Стелла стал первой жертвой коронавируса из профессионального медицинского сообщества. Об этом сообщило в среду агентство ANSA.

По его данным, мужчине было 67 лет. Он был доставлен в больницу города Комо с легочной недостаточностью на фоне заражения коронавирусом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно последним данным, число летальных исходов в Италии достигло 631. При этом отмечается, что умершие, как правило, пожилого возраста страдали разными заболеваниями, обострившимися на фоне коронавируса. При чуть более 10 тыс. инфицированных и тысяче выздоровевших в процентном соотношении смертность от коронавируса в Италии значительно выше, чем в других странах.

Примерно 5-10% (в зависимости от региона) заразившихся требуется интенсивная терапия и подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких. В Ломбардии, где находятся более половины всех больных, заканчиваются места в отделениях реанимации. Медицинский персонал работает по 16 часов в день. В других областях, особенно южных, опасаются, что в случае такого же потока тяжелых больных медицинская система не справится.