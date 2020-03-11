Бадасян принял представителя Армянского офиса Верховного комиссара по делам беженцев

Министр юстиции Рустам Бадасян сегодня принял делегацию, возглавляемую представителем Армянского офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анной-Карин Ост. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, которые касаются защиты прав человека, судебно-правовых реформ и стратегий в сфере уголовно-исполнительной и пробации, программ предусмотренных ими мероприятий.

В центре обсужденных вопросов была защита прав беженцев и лиц, ходатайствующих об убежище, и осуществления реформ в действующих правовых актах.

Министр и представитель Армянского офиса Верховного комиссара по делам беженцев договорились еще более углубить сотрудничество в интересах решения ряда проблем в этой сфере и защиты прав беженцев и лиц, ходатайствующих об убежище.