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Бадасян принял представителя Армянского офиса Верховного комиссара по делам беженцев

Бадасян принял представителя Армянского офиса Верховного комиссара по делам беженцев

Министр юстиции Рустам Бадасян сегодня принял делегацию, возглавляемую представителем Армянского офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анной-Карин Ост. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, которые касаются защиты прав человека, судебно-правовых реформ и стратегий в сфере уголовно-исполнительной и пробации, программ предусмотренных ими мероприятий.

В центре обсужденных вопросов была защита прав беженцев и лиц, ходатайствующих об убежище, и осуществления реформ в действующих правовых актах.

Министр и представитель Армянского офиса Верховного комиссара по делам беженцев договорились еще более углубить сотрудничество в интересах решения ряда проблем в этой сфере и защиты прав беженцев и лиц, ходатайствующих об убежище.


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