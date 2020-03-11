Поступило 19 сообщений о правонарушениях в связи с референдумом

Рабочая группа Генеральной прокуратуры Армении изучила и подвела итоги кампании по проведению референдума по конституционным реформам. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

Соответственно, за отчетный период было получено 19 сообщений о предполагаемых нарушениях.

Данные о 6 из них были получены на основе публикаций в СМИ, записей в социальных сетях, которые стали доступны посредством мониторинга, проводимого в рамках рабочей группы Генеральной прокуратуры Армении, 9 заявлений были поданы гражданами в прокуратуру, 1 заявление - сигнал гражданина на горячую линию прокуратуры, 2 - сигналы, поступившие от граждан в полицию, 1 - в результате докладов, представленных сотрудниками полиции.

9 из них - заявления, представленные одним и тем же лицом, они были об административных правонарушениях. В связи с отсутствием факта правонарушения лицу, подавшему заявление, было дано разъяснение.

Другие 10 случаев содержат абстрактные и общие сведения. Они были изучены рабочей группой под контролем прокуроров подразделений прокуратуры.

В частности, в 8 из них уже опровергнут факт предполагаемого правонарушения и на основании докладов сотрудников полиции они оставлены без последствий, по 2-м - проводятся проверочные действия.

Рабочая группа Генпрокуратуры Армении, сотрудничая с другими правоохранительными органами, в ходе подготовки и проведения 5 апреля референдума по конституционным реформам осуществляет прокурорский контроль над публикациями СМИ о видимых избирательных правонарушениях, над законностью обеспечения уголовно-процессуальных процедур, изучает сообщения и сигналы граждан. Об осуществляемых ими контрольных действиях, об их результатах периодически будет сообщаться.