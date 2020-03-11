Правительство Армении принимает меры по организации возвращения граждан Армении из Италии

В связи с ситуацией, сложившейся в Италии вследствие распространения эпидемии коронавируса нового типа, правительство Республики Армения предпринимает меры по организации возвращения находящихся в Италии своих граждан в Армению. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Армении в Италии.

“Просим в кратчайшие сроки предоставить посольству копии ваших паспортов, виз или вида на жительство, контактные данные (цель пребывания в Италии, номер телефона, электронный адрес и адрес проживания в Италии) с целью поддержания в эти дни постоянной связи с посольством. Номер горячей линии: + 393775226710 или + 393898296324, + 393423382875, + 393442451433, адрес электронной почты: [email protected]”, - говорится в сообщении посольства.