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Папа Римский впервые провел всеобщую аудиенцию по видеотрансляции

Папа Римский впервые провел всеобщую аудиенцию по видеотрансляции

Папа РимскийФранциск в среду впервые в истории провел традиционную всеобщую аудиенцию в Ватикане посредством прямой трансляции в интернете в целях предотвращения риска заражения коронавирусом.

Видеотрансляцию выступления понтифика вел из библиотеки Апостольского дворца информационный портал Святого престола Vatican News.

Глава Римско-католической церкви подчеркнул свою близость ко всем заболевшим во время эпидемии коронавируса и выразил сердечную благодарность врачам, всему медицинскому персоналу, а также волонтерам, которые в столь тяжелый момент помогают людям в борьбе с болезнью,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Одновременно папа Франциск вновь обратил особое внимание на тяжелые последствия вооруженного конфликта в Сирии.

"Не хотел бы, чтобы эта боль, эта эпидемия заставили нас забыть бедных сирийцев, которые страдают на границе между Грецией и Турцией ", - сказал он.

 


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БелТА


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