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Меркель выступила против закрытия границ из-за коронавируса

Меркель выступила против закрытия границ из-за коронавируса

Закрытие границ не является адекватным ответом на вызовы в связи с коронавирусом, заявила на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы в Германии полагаем, что закрытие границ не является адекватным ответом на вызов", - заявила Меркель, добавив, что приемлемой мерой мог бы стать домашний карантин, эта мера способствовала бы ограничению распространения заболевания в случае, если инфицированные прибывают из зоны риска,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В среду стало известно о гибели от последствий коронавируса трех человек в Германии. Все случаи зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалия, в частности, в городе Эссен погибла 89-летняя женщина, еще два человека скончались в округе Хайнсберг. Кроме того, в воскресенье в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга. Во вторник институт Роберта Коха сообщил о 1 139 подтвержденных случаях коронавируса в Германии.

 

 


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