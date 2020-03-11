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18-летняя дочь Синди Кроуфорд поделилась откровенным селфи в купальнике

18-летняя дочь Синди Кроуфорд поделилась откровенным селфи в купальнике

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер, поделилась с подписчиками откровенной фотографией в купальнике. Снимок появился в ееInstagram-аккаунте.

На размещенном фото 18-летняя знаменитость запечатлена с мокрыми растрепанными волосами в закрытом черном купальнике с глубоким декольте. Ее образ дополняют серьги-кольца,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Публикация Гербер набрала 143 тысячи лайков. Подписчики восхитились внешним видом модели.

 

 

 


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