18-летняя дочь Синди Кроуфорд поделилась откровенным селфи в купальнике

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер, поделилась с подписчиками откровенной фотографией в купальнике. Снимок появился в ееInstagram-аккаунте.

На размещенном фото 18-летняя знаменитость запечатлена с мокрыми растрепанными волосами в закрытом черном купальнике с глубоким декольте. Ее образ дополняют серьги-кольца,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Публикация Гербер набрала 143 тысячи лайков. Подписчики восхитились внешним видом модели.