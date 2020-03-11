У пассажиров, прибывших из Рима в Ереван, не обнаружено признаков инфекционных заболеваний

У пассажиров самолета, прибывшего из Рима в Ереван вечером 10 марта, никаких признаков, характерных для инфекционных заболеваний, не обнаружено.

Об этом Арменпресс сообщили в Инспекционном органе здравоохранения и труда Армении. Сотрудники Инспекционного органа здравоохранения и труда провели работы по дезинфекции и осмотру пассажиров.

В инспекционном органе отметили, что с сегодняшнего дня для всех прибывающих в Армению заполняются адресные карты, которые предоставляются поликлиникам для дальнейшего ведения контроля состояния здоровья лиц, прибывших из других стран.

Министерство Здравоохранения распространило заявление, призвав избегать поездок в следующие страны: Италию, Францию, Германию, Испанию, Японию, Китай, Иран, Южную Корею, а вернувшихся из этих стран граждан в течение 14 дней избегать контактов и самоизолироваться. В министерстве заверяют, что в аэропорту осуществляется строгий контроль. Прибывающие проходят процедуру измерения температуры и внешний осмотр, для них заполняются адресные карты, которые предоставляются поликлиникам для дальнейшего ведения контроля за состоянием здоровья этих лиц.