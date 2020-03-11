Число заразившихся коронавирусом в Ливане возросло до 59 человек

Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Ливане, общее число заразившихся возросло до 59 человек, пишет ливанское национальное агентство NNAсо ссылкой на главу департамента здравоохранения Валида Омара.

По данным агентства, новые случаи были подтверждены в среду в двух больницах в Бейруте - по четыре в каждой,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник сообщалось о первом случае смерти гражданина Ливана, заразившегося коронавирусом. На прошлой неделе власти распорядились закрыть кинотеатры, музеи, спортзалы и отменить конференции для предотвращения вспышки коронавируса в стране. По той же причине отменены занятия во всех учебных заведениях.