Нефть дешевеет на ожидании увеличения добычи Saudi Aramco

Мировые цены на нефть опускаются на 3% после сообщений о том, что саудовская Saudi Aramco и эмиратская ADNOC готовы нарастить производственные мощности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,06% - до 36,08 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,26% - до 33,24 доллара за баррель,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в среду саудовская Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, сообщила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) также сообщила, что в апреле планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до более чем 4 миллионов баррелей в день и готова увеличить свои плановые производственные мощности.