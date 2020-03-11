Раскопки в Артанише свидетельствуют об интересном ритуале древних похорон

Археологи в результате раскопок склепа в Артанише Гегаркуникской области обнаружили 14 черепов, 3 из которых - детские. Антропологические материалы - скелеты были расчленены, что свидетельствует об интересном ритуале захоронения.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сообщили участники раскопок Мариам Амирян и Асмик Симонян.

Фото: Айка Манукяна

Мариам Амирян отметила, что в Артанише впервые проводятся такие продолжительные раскопки. Вместе с геологами мы провели геохимические исследования, чтобы выяснить, какие другие элементы существуют в почве. До начала раскопок мы попытались узнать, что есть в земле. Это новое слово в армянской археологии в том плане, что это первая попытка, которая и в дальнейшем позволит до раскопок узнавать, что там есть”, - сказала Амирян.

Для испытания этого метода выбрали два древних захоронения - Артаниш-23 и Артаниш-29. Больше интересных материалов было получено в Артаниш-29, который датируется 8 - 6 веками до н.э. В Артаниш-23 геологи смогли зафиксировать повышение и понижение уровня воды.

Асмик Симонян призналась, что когда начали раскопать мавзолей, они не ожидали, что обнаружат антропологический материал в таком количестве. “Антропологический материал был очень смешанным и плотным, не имел никакого анатомического расположения, решили, что будем раскапывать мавзолей по другому принципу. Мы разделили мавзолей на 4 части, в них начали удалять слои земли, как это делают, например, в случае со смешанными костями с малых территорий, чтобы понять, сколько людей было захоронено, и обобщаются ли скелеты этих людей или нет. В общей сложности у нас есть 14 целых черепа, из которых 3 – детские”, - рассказала Симонян. Она относительно ритуала похорон отметила, что можно предположить, что антропологические материалы собраны из разных мест и захоронены. По второй версии, возможно, это был зороастрийский ритуал захоронения. Также был обнаружен и осколок голени сожженного человека, полного скелета не было.

Аехеологи Армении сотрудничают также с иностранными коллегами, чтобы выяснить есть ли родственная связь у останков. Хотя с антропологической точки зрения есть характеристики, которые уже говорят что это, вероятно, лица, имеющие родственные связи.

Раскопки были проведены совместными усилиями Института археологии и этнографии НАН РА и Института геологических наук. В этом году к работам присоединятся немецкие геохимики, геофизики, археологи, будет раскопан не только мавзолей, но и поселение.