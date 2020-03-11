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В Иране число погибших от коронавируса достигло 354

В Иране число погибших от коронавируса достигло 354

Число погибших от коронавируса достигло 354 с рекордным ростом на 63 жертвы за сутки, всего зафиксировано девять тысяч случаев заболевания. Как передает Арменпресс, об этом сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

"За прошедший день удалось выявить 958 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло девяти тысяч. За сутки скончались 63 больных, всего погибших в стране – 354 человека", - написал он в Twitter, отметив, что из 9000 тысяч человек 2959 выздоровели.

Власти Ирана приводят статистику по коронавирусу с 19 февраля, когда впервые сообщили о коронавирусе в стране.


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БелТА


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