Самое важное изменение, введенное новыми властями, - формирование новой политической культуры

Независимо от того, какие результаты, в конечном счете, будет иметь бархатная революция в Армении и какие будут изменения, уже есть и видимы некоторые сдвиги. Но самое главное - не осуществляемые реформы и борьба с коррупцией, а внедрение в Армении новой политической культуры. Речь об активных и простых контактах высокопоставленных чиновников и, в частности, первого лица страны - премьер-министра с общественностью. Это то, чего раньше не было. Не было на протяжении всей новейшей истории Армении.

Армения - не государство, владеющее большими ресурсами, и возможностей маневрирования тоже немного, в том числе и во внутренней политике. Ряд программ, начало которым было положено еще прежними властями, продолжаются и поныне. Другой вопрос, как они продолжаются и в каком качестве, по каким механизмам, или по какой системной коррупции, которой как таковой, не существует, что не может не повлиять и на качество реализации этих программ. И если многочисленные программы продолжаются, ряд труднодоступных проблем все еще существует, то почему в обществе нет такого недовольства и ненависти, как было в отношении предыдущих властей?

Дело именно в культуре управления и в политической культуре. Потому что Никол Пашинян открыт и искренен с гражданами. О своих шагах он сообщает лично, посредством прямых эфиров или выходит на улицы города и пытается представить гражданам свои точки зрения. Мы видели это на днях в метро. Терпимо относится к гражданам, не разделяющим его точек зрения и даже проявляющим высокомерное поведение (свидетелями этого мы стали также в метро). Гвоздь именно в этом: он ведет себя крайне доступно, и люди воспринимают его слова гораздо легче, чем официальные речи, которые были до сих пор.

И когда ко всему этому прибавляются многочисленные коррупционные разоблачения и осуществляемые в различных сферах реформы, результатом бывает то, что рейтинг нынешних властей продолжает оставаться высоким. Власть своей новой политической культурой диктует новые условия игры. Для достижения успеха оппозиция должна играть уже на этих новых условиях, в противном случае она не будет пользоваться большим доверием, чем власть. То есть, условно говоря, культура непосредственности и искренности со временем будет играть роль постоянно действующего своеобразного фильтра для политических сил. Для победы в условиях этой культуры от политических сил и политических деятелей потребуются быть более непосредственными и более искренними. На мой взгляд, это самое важное изменение, внесенное новыми властями.

Давид Петросян

Газета “Айастани Анрапетутюн”