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Граждане, проживающие за рубежом, предлагают свою помощь Мехаку Аракеляну

Граждане, проживающие за рубежом, предлагают свою помощь Мехаку Аракеляну

Депутат парламентской фракции “Мой шаг” Сипан Пашинян вместе со своим помощником Ануш Давтян направляется в село Куртан Лорийской области, чтобы посетить проживающего там Мехака Аракеляна и его семью.

Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Ранее он сообщил, что у него есть хорошие новости для этой семьи.

“Несколько граждан, проживающих за рубежом, попросили меня посетить семью Куртанца Мехака Аракеляна и сообщить им, что они готовы помочь решить их проблемы. Люди, проживающие за рубежом, приняли подобное решение, когда из прессы узнали о проблемах со здоровьем этого мужчины”, - отметил Сипан Пашинян и добавил, что во избежание спекуляций (поскольку на данный момент идет референдум по конституционным реформам) подробной информации обо всем этом не известно.

Он пообещал, что в случае общественного интереса детали представит после 5 апреля.

7 марта в Степанаване к премьер-министру Армении Николу Пашиняну подошел молодой человек, который сказал, что во время землетрясения он потерял дом. Премьер-министр отметил, что нужно выяснить, имеет ли государство обязательство или нет. После молодой человек, Мехак Аракелян, рассказал, что у него нет дома, он живет в домике. На что Пашинян ответил, что здоровый мужчина не будет обращаться к другому здоровому мужчине по вопросу дома. 10 марта был опубликован видеоматериал, в котором Мехак Аракелян рассказывал о своих проблемах со здоровьем и о том, что он хотел попросить у премьер-министра Никола Пашиняна в этот день. Сегодня, 11 марта, во время митинга агитационной кампании референдума по конституционным реформам в городе Сисиан премьер-министр извинился перед жителем села Куртан Мехаком Аракеляном, признав свою ошибку.


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