Граждане, проживающие за рубежом, предлагают свою помощь Мехаку Аракеляну

Депутат парламентской фракции “Мой шаг” Сипан Пашинян вместе со своим помощником Ануш Давтян направляется в село Куртан Лорийской области, чтобы посетить проживающего там Мехака Аракеляна и его семью.

Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Ранее он сообщил, что у него есть хорошие новости для этой семьи.

“Несколько граждан, проживающих за рубежом, попросили меня посетить семью Куртанца Мехака Аракеляна и сообщить им, что они готовы помочь решить их проблемы. Люди, проживающие за рубежом, приняли подобное решение, когда из прессы узнали о проблемах со здоровьем этого мужчины”, - отметил Сипан Пашинян и добавил, что во избежание спекуляций (поскольку на данный момент идет референдум по конституционным реформам) подробной информации обо всем этом не известно.

Он пообещал, что в случае общественного интереса детали представит после 5 апреля.

7 марта в Степанаване к премьер-министру Армении Николу Пашиняну подошел молодой человек, который сказал, что во время землетрясения он потерял дом. Премьер-министр отметил, что нужно выяснить, имеет ли государство обязательство или нет. После молодой человек, Мехак Аракелян, рассказал, что у него нет дома, он живет в домике. На что Пашинян ответил, что здоровый мужчина не будет обращаться к другому здоровому мужчине по вопросу дома. 10 марта был опубликован видеоматериал, в котором Мехак Аракелян рассказывал о своих проблемах со здоровьем и о том, что он хотел попросить у премьер-министра Никола Пашиняна в этот день. Сегодня, 11 марта, во время митинга агитационной кампании референдума по конституционным реформам в городе Сисиан премьер-министр извинился перед жителем села Куртан Мехаком Аракеляном, признав свою ошибку.