В условиях риска коронавируса туризм нуждается в государственной поддержке: экономист

Экономист Сурен Парсян уверен, что коронавирус наносит прямой удар по туризму. Для смягчения этих потерь он видит необходимость государственной поддержки и новых инициатив. Как передает Арменпресс, об этом Парсян заявил на встрече с журналистами.

“Коронавирус наносит прямой удар по туризму во всех странах. В Армении в эти месяцы обычно наблюдается приток 30 - 50 тысяч туристов за счет туристов из Ирана. Но сейчас этого нет. Туристы из других стран также опасаются поездок. В Армении обнаружен один случай коронавируса. Кроме того, Армения находится рядом с одним из очагов коронавируса”, - сказал он и выразил надежду, что эта проблема будет решена до июня, поскольку в летние месяцы начинается бурный туристический сезон.

Парсян отметил, что он беседовал с туристическими компаниями, узнал, что у многих пакеты заморожены, многие не имеют продажи ни выездных, ни въездных пакетов. Мы должны констатировать, что февраль - март будут месяцами больших потерь для нашей сферы туризма. И если этот ущерб не будет возмещен летом, то эта сфера понесет большие потери”, - сказал экономист.

По его мнению, должно быть государственное содействие, программы субсидирования, новые инициативы. Парсян опасность видит и в том, что некоторые небольшие туристические компании за эти месяцы могут прекратить свою деятельность.

Экономист отметил, что в Армении каждый турист тратит около 1000 долларов. И если предположить, что за эти месяцы должны были приехать 30 тысяч туристов, но не приехали, это означает, что у нас было столько же потерь”, - сказал он.

Экономист отметил, что в условиях отсутствия национального авиаперевозчика необходимо попытаться по возможности сохранить рынок, содействовать компаниям, предусмотреть мероприятия, чтобы рейсы не были сокращены. По его мнению, для экономики Армении очень важно сохранить возможность транзита с Грузией. Сейчас есть определенные ограничения на транзит Азербайджан-Грузия, в случае с Арменией их пока нет, за исключением иранских грузоперевозчиков. “Мы, по возможности, должны открыть направление грузинской границы. Государственные службы здравоохранения имеют много работу”, - заключил Парсян.

В Армении 1 марта был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Пациент - 29-летний гражданин Армении, мужчина, который вместе с женой 28 февраля прилетел из Тегерана. Контактировавшие с ним 32 человека находятся в карантине в недействующей гостинице “Голден Палас” в Цахкадзоре.