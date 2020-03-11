Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

В Киеве закроют школы и развлекательные центры

В Киеве закроют школы и развлекательные центры

Чтобы предотвратить появление коронавирусе в Киеве, мэрия города решила ввести ограничительные меры с 12 марта. В частности, в городе будет ограничена работа всех образовательных учреждений -школ, вузов, садиков, спортивных школ и школ по искусству. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом объявил в фейсбуке мэр Виталий Кличко.

Также в столице будут ограничены массовые мероприяития, в том числе концерты, конференции и показы кино. Будут закрыты развлекательные центры и зоны развлечений в ТРЦ.

Общественный транспорт Киева пока будет работать в обычном режиме.

Ограничения пока введены до конца марта.

На Украине пока единственный подтвержденный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Черновцах у человека, побывавшего в Италии. 

 


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