Премьер-министр признал свою ошибку и извинился перед Мехаком Аракеляном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился перед жителем села Куртан Мехаком Аракеляном, признав свою ошибку. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сказал 11 марта в ходе митинга агитационной кампании референдума по конституционным реформам в городе Сисиан.

“В Степанаване ко мне подошел парень, и сказал, что он потерял дом во время землетрясения, сказал, что мы должны выяснить, имеет ли государство обязательства или нет. Потом, когда он начал рассказывать, что у него нет дома, он живет в домике, я сказал, что здоровый мужчина не будет обращаться к другому здоровому мужчине по вопросу дома. Я представил ему свою точку зрения, что здоровый мужчина должен работать и заботиться о нуждах своей семьи, другой вопрос, что для этого государство должно создать условия. Вчера появилось видео, в котором этот парень рассказывает, что у него проблемы со здоровьем”, - сказал Пашинян.

Пашинян отметил, что после просмотра этого видеоматериала он думает, что этому парню он сказал что-то неверное. “Я хочу признать две мои ошибки. Во-первых, я переоценил свою способность оценивать состояние здоровья человека, а во-вторых, недооценил то, что гражданин, говоря с премьер-министром, может сконфузиться и не сказать о состоянии своего здоровья. Сейчас я прошу прощения у Мехака и всех граждан Республики Армения”, - отметил премьер-министр.

7 марта беседа Никола Пашиняна и Мехака Аракеляна в Степанаване неоднозначно была воспринята обществом. Некоторые сочли его реакцию жесткой, другие заметили в ней мотивирующий оттенок. Обсуждения на эту тему в социальных сетях не прекращаются уже несколько дней.

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна сопровождают супруга премьер-министра Анна Акопян, министр территориального управления и инфраструктур, руководитель штаба “Да” Сурен Папикян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, депутаты и другие должностные лица.

Проведение референдума по конституционным реформам предполагает разрешение вопроса прекращения полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам состоится 5 апреля. Предвыборная кампания референдума по конституционным реформам стартовала 17 февраля.