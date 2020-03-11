Гонконгская газета назвала рецепт успеха Китая в борьбе с коронавирусом

Успех правительства Китая в борьбе с коронавирусом объясняется тем, что оно взяло на себя большую часть расходов на анализы и лечение пациентов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет South China Morning Post. Для пациента тест на коронавирус стоил около 370 юаней ($53) отмечает издание.

"Китай может преподать другим правительствам один важный урок с борьбе с этим заболеванием - будьте готовы платить, чтобы пациентов не удерживали их от тестирования и лечения", - пишет издание.

Газета отмечает, что в Китае применялись в том числе дорогостоящие методы лечения, в том числе экстракорпоральная мембранная оксигенация. Это искусственное насыщение крови кислородом крови пациента, у которого трудности с дыханием. Расходы на процедуру покрыло правительство, которое выделило 110,48 млрд юаней (больше $15 млрд) на лечение, субсидии для медицинского персонала и на оборудование.