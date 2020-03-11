В ближайшие дни в Армении ожидаются дожди

На территории республики днем 11-го марта, с 12 по 13, ночью 16-го ожидается погода без осадков. Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что 14-го марта, днем 16-го в большинстве регионов, ночью 15-го в отдельных районах, днем в Вайоц Дзоре, Сюнике и Арцахе ожидаются осадки. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-го повысится на 3 - 4 градуса, днем 13-го и 14-го понизится на 4 - 6 градусов.

Днем 11-го, с 12 по 13, днем 15-го, ночью 16-го марта ожидается погода без осадков. Ночью 14-го марта, 15-го, днем 16-го ожидаются дожди.