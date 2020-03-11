Посольство Армении в Казахстане и Кыргызстане призывает граждан Армении быть на связи с ними

В связи с распространением эпидемии коронавируса по всему миру посольство Армении в Казахстане и Кыргызстане призывает граждан Армении поддерживать постоянную связь с дипломатическим представительством. Как передает Арменпресс, об этом посольство пишет на своей странице в Facebook.

“Учитывая нынешнюю ситуацию быстрого распространения коронавируса нового типа по всему миру, посольство Армении в Казахстане и Кыргызстане предлагает быть на постоянной связи с посольством, призывает граждан Армении, временно или постоянно проживающих в Казахстане и Кыргызстане, на электронную почту посольства [email protected] отправлять свои данные - имя, фамилию, место жительства (регион, город, улица, дом, квартира) и номер своего мобильного телефона с целью сохранения связи. Сообщаем также, что предоставление такой информации не создаст никаких обязательств. Открыт номер горячей линии ՝ + 7 778 229 18 81”, - это написано в заявлении посольства. Посольство одновременно просит выполнять указания и советы Министерства здравоохранения Армении и властей Казахстана и Кыргызстана.

Посол Армении в Казахстане по совместительству исполняет также и обязанности посла Армении в Кыргызстане, резиденция в Нур-Султане.