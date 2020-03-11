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Стэнфордский университет перейдет на дистанционное обучение

Стэнфордский университет перейдет на дистанционное обучение

Стэнфордский университет, один из самых авторитетных в США, временно переходит на дистанционное обучение на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Стэнфорд начнет весеннюю четверть вовремя, но мы будем использовать виртуальное обучение вместо очных занятий до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении президента университета Марка Тессье-Лавиня, опубликованном на сайте университета.

Отмечается, что весенняя четверть начнется 30 марта.

 

 


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