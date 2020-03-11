Армию грабили, чтобы сохранить Арцах? Никол Пашинян

Премьер-министр Армении, представитель агитационной стороны “Да” Никол Пашинян в Татеве отреагировал на сказанное, что он якобы изолирует политических и государственных деятелей, чтобы сдать Арцах.

Как передает Арменпресс, Никол Пашинян рассказал, что в мае 2018 года одним из его первых шагов был сбор информации о вооружении армянской армии.

“Когда мне доложили, какова ситуация в нашей армии, моей первой эмоциональной реакцией было желание покинуть кабинет, потому что ситуация была катастрофической. Нехорошо сейчас говорить об этом, но приведу пример... Серж Саркисян сам привел этот пример, сказал, что наши парни воюют с оружием 80-х годов. Если вы были хранителями Арцаха, почему же наша армия воевала с оружием 80-х годов? Если вы были хранителями Арцаха, почему по состоянию на 2018 год Республика Армения и Республика Арцах имели разрушенную систему противовоздушной обороны? Такой разрушенной системой противовоздушной обороны вы удерживали Арцах? Какую еду вы давали нашим солдатам, самое лучшее применение которой нашел Манвел Григорян, чтобы накормить своих медведей и собак. Этой едой, предназначенной для медведей и собак, вы кормили наших солдат, чтобы они защищали Арцах? Серж Саркисян хотя бы раз ел еду, предназначенную для солдат.

Когда я поехал на позиции в мае 2018 года, я попросил чтобы дали мне еду солдат, съел все, через полтора часа не знал, что делать с изжогой. Каким же образом эти дети должны были быть бдительными на границе? Моим первым распоряжением было быстро предпринять меры по изменению порядка и качества питания солдат, поскольку продукты питания поставляли некоторые высокопоставленные чиновники с известными “откатами”.

Премьер-министр Армении уверен, что в настоящее время система ПВО армии обладает высокой боеспособностью, так как в 2019 году Армения приобрела сверхсовременные системы противовоздушной обороны.

“Мы приобрели сверхсовременные истребители Су-30СМ и еще приобретем. Сегодня уже в 43-х воинских частях солдаты едят качественную и достойную пищу” , - подчеркнул Пашинян.

Он посоветовал Сержу Саркисяну, Роберту Кочаряну, Гагику Хачатряну, Гагику Бегларяну, Араму Арутюняну и другим добровольно вернуть разграбленные суммы.

“Верните разграбленное, не сможете сбежать, спрятаться под юбками европейцев, вернете все до копейки и вложите в дело развития армии и сохранения самоопределения Арцаха. Я советую добровольно все отдать, не отдадите, подвергнем приводу… У вас нет других вариантов.”, заключил Пашинян.