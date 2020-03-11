Госдума приняла закон о поправке к Конституции РФ

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о поправке к Конституции, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

За принятие проголосовало 383 депутата, 43 воздержались, ноль - против. К закону поступили около 390 поправок, сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки были подготовлены по большей части специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели, эксперты. Значительную часть поправок внес в нижнюю палату парламента глава государства.

Среди поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо. Кроме того, принята поправка, внесенная депутатом Валентиной Терешковой, об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом на пост главы государства.

Поправки также предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.