УЕФА призывает участников Евро-2020 провести матчи вне зависимости от распространения коронавируса

УЕФА призывает государства, принимающие Евро-2020, не взирая ни на что, провести матчи чемпионата.

Как передает Арменпресс, об этом пишет “Associated Press”. Европейская ассоциация футбола обратилась с просьбой-призывом к принимающим странам провести матчи чемпионата Европы в назначенные сроки, независимо от распространения коронавируса.

По случаю 60-летия чемпионата Европы в этом году матчи Евро-2020 пройдет в 12 городах: Лондоне, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Согласно предварительному плану, он должен стартовать 12 июня и завершится через месяц, 12 июля.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайным положением международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 тысяч человек.