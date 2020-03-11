Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

Начальник Генштаба ВС Армении принял граждан, обратившихся по вопросам различного характера

Начальник Генштаба ВС Армении принял граждан, обратившихся по вопросам различного характера

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 10 марта принял граждан, обратившихся по вопросам различного характера. Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, ознакомившись с представленными проблемами, генерал-лейтенант Артак Давтян дал сответствующие поручения ответственным руководителям подразделений и служб обсудить возможные варианты оказания содействия заявителям и предпринять необходимые шаги.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации