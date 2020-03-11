Начальник Генштаба ВС Армении принял граждан, обратившихся по вопросам различного характера

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 10 марта принял граждан, обратившихся по вопросам различного характера. Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, ознакомившись с представленными проблемами, генерал-лейтенант Артак Давтян дал сответствующие поручения ответственным руководителям подразделений и служб обсудить возможные варианты оказания содействия заявителям и предпринять необходимые шаги.