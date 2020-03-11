В Мексике один человек погиб при столкновении двух составов метро

По меньшей мере один человек погиб и 41 получил ранения в результате столкновения двух поездов в метро в столице Мексики. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в Twitter глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум.

"Мне сообщили о столкновении двух составов метро на станции Такубайя. Пожарные сообщают о 41 пострадавшем и одном погибшем. Я направляюсь на место (происшествия)", - написала Шеинбаум.

Как сообщает газета Universal, инцидент произошел во вторник в 23.30 по местному времени (08.30 мск среды).

По данным издания, пострадавшие были госпитализированы. Среди них два машиниста составов.

Прокуратура Мехико сообщила о начале расследования.