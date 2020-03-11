Работа омбудсмена Армении в сфере защиты прав беженцев является одной из образцовых в Европе

Европейская сеть национальных учреждений по правам человека (ENNHRI) опубликовала специальный доклад о защите и стимулировании прав беженцев и лиц, ищущих убежище, согласно которому опыт омбудсмена Армении в сфере обеспечения прав беженцев и лиц, ищущих убежище, то есть мигрантов считается одним из лучших в Европе. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

В целом, миссия ENNHRI - защита и стимулирование прав человека в Европе. Членами структуры являются 40 национальных учреждений по правам человека ЕС и СЕ. Сеть служит эффективной площадкой для обмена опытом, поддержки и обсуждения общих проблем в различных сферах.

В докладе были затронуты визиты омбудсмена в специальные учреждения для проведения мониторинга. Был также отмечен и опыт совместного мониторинга на пограничных пропускных пунктах аппаратами омбудсменов Армении и Грузии.

В качестве положительного примера были приведены переподготовка и обсуждения, организованные для заинтересованных сторон в рамках сотрудничества омбудсмена, Армянского представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Армянского общества Красного Креста.

Европейская сеть национальных учреждений по правам человека в международном докладе коснулась также и внеочередного доклада омбудсмена “Об обеспечении прав беженцев и лиц, ходатайствующих об убежище”, указав на проведенные исследования, предложения омбудсмена относительно законодательства и решений миграционной службы.