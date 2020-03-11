У внука последнего короля Чехии диагностировали коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у Карла Габсбурга-Лотарингского - внука последнего чешского короля и императора Австро-Венгрии Карла I (1916-1918), действующего главы дома Габсбургов (одна из наиболее могущественных монарших династий, которая правила во многих европейских странах с 1306-го по 1918 год). Как передает Арменпресс, об этом сообщила пражская газета Mlada fronta DNES.

Карл Габсбург-Лотарингский, которому недавно исполнилось 59 лет, находится на домашнем карантине. Предполагается, что он заразился от одного из своих друзей.

Он проводит карантин на принадлежащей ему вилле близ города Зальцбург. Он настоял, чтобы семья находилась отдельно от него.

Карл Габсбург-Лотарингский, согласно газете, стал первым главой европейского монархического дома, который заразился коронавирусом.