CNN: две авиакатастрофы обойдутся Boeing в не менее $18,7 млрд

Прямые и косвенные убытки аэрокосмической корпорации Boeing в результате последствий катастроф двух самолетов модели Boeing 737 MAX превысят $18,7 млрд. Такие выкладки представила во вторник телекомпания CNN, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По ее оценке, компенсация заказчикам 737 MAX, эксплуатация которых приостановлена, уже достигает $8,3 млрд. Еще $6,3 млрд - это увеличение расходов Boeing на производство модернизированных самолетов данной серии. Кроме того, сама корпорация оценивала в около $4 млрд расходы сверх бюджета на сборку 737 MAX после возобновления их эксплуатации. Фонд компенсации родственникам жертв двух катастроф был установлен в размере $100 млн.

Между тем аналитик Рональд Эпстейн из подразделения Merrill Lynch американского Bank of America привел другую оценку возможных убытков корпорации. "Наша оценка - около $23 млрд за все, исключая возмещение ущерба за потерянные жизни", - приводит телекомпания его слова. "Эта цифра возрастет, если он [запрет на полеты] продлится дольше", - добавил эксперт.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.