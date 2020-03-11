Безналичные операции - дополнительная мера в борьбе с распространением коронавируса

В беседе с британской “The Telegraph” представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал население при возможности воздерживаться от применения банкнот, рассматривая их как возможное средство передачи коронавируса, и перейти к безналичным платежам. Об этом Арменпресс сообщили в Союзе банков Армении.

Присоединившись к этому призыву ВОЗ, Союз банков Армении представляет информацию о тенденциях роста безналичных сделок в Армении.

В 2019 году по платежным картам было совершено около 65 млн сделок, что на 34,5% больше, чем в прошлом году. В 2019 году объем сделок по платежным картам составил 2 344 млрд драмов, рост - 21,3%. Вместе с ростом объемов использования платежных карт в 2019 году изменилась доля безналичных и наличных средств, в количественном плане количество наличных и безналичных сделок почти сравнялось. 52% всех сделок были осуществлены наличными средствами, а 48% - безналичными. В частности, в 2019 году количество наличных сделок составило около 34 млн, что на 11,5% больше, чем в 2018 году. Объем безналичных операций по банковским картам в 2019 году составил 602 млрд драмов, рост - 52%.

Эта динамика, пожалуй, свидетельствует о том, что у населения с каждым годом растет интерес и доверие к этим платежным средствам.

Об укреплении культуры безналичных сделок свидетельствует также количественный и объемный рост сделок, совершенных в POS-терминалах и интернет-среде. Объем сделок с POS-терминалами увеличился на 17,1%, рост в интернет-среде составил 53%. В прошлом году количество сделок с POS-терминалами увеличилось на 60,6%, а в интернет-среде-на 74,5%.

Рост объема безналичных операций, в числе прочих мер, обусловлен также и увеличением количества POS-терминалов в торгово-сервисных точках.

Следует также отметить, что в текущем году правительство Армении инициировало сокращение наличного оборота, рассматривая вопрос как стратегическую проблему.

Еще раз призываем при осуществлении платежей отдавать предпочтение безналичным сделкам, применяя их в нынешних условиях в качестве дополнительной меры по борьбе с распространением коронавируса.