Гол Мхитаряна претендует на звание лучшего гола “Ромы” за февраль

Гол полузащитника сборной Армении и “Ромы” Генриха Мхитаряна претендует на звание лучшего гола итальянской команды за февраль.

Как передает Арменпресс, гол Мхитаряна в ворота “Лече”, забитый в матче 25-го тура чемпионата Италии, один из 4 претендентов. Претендентами на лучший гол вместе с голом армянского полузащитника являются также голы турка Ченгиза Ундера, испанца Карлеса Переса и Джастина Клюйверта из Нидерландов.

Мхитарян в составе “Ромы” в этом сезоне забил 6 голов и стал автором 3-х голевых передач.