Google рекомендовала своим сотрудникам работать на дому из-за COVID-19

Компания Google рекомендовала своим сотрудникам в Северной Америке работать из дома, чтобы снизить риск заражения новым коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

"Все офисы в Северной Америке сейчас находятся в статусе рекомендованной работы на дому... Наша цель - снизить количество людей в офисах, что, по мнению экспертов, может снизить распространение COVID-19", - приводит телеканал заявление представителя Google.

Всего в офисах компании в Северной Америке, по данным телеканала, работают не менее 100 тысяч человек.

Ранее с такой же целью работать на дому сотрудникам рекомендовала компания Twitter.