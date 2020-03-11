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Google рекомендовала своим сотрудникам работать на дому из-за COVID-19

Google рекомендовала своим сотрудникам работать на дому из-за COVID-19

Компания Google рекомендовала своим сотрудникам в Северной Америке работать из дома, чтобы снизить риск заражения новым коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

"Все офисы в Северной Америке сейчас находятся в статусе рекомендованной работы на дому... Наша цель - снизить количество людей в офисах, что, по мнению экспертов, может снизить распространение COVID-19", - приводит телеканал заявление представителя Google.

Всего в офисах компании в Северной Америке, по данным телеканала, работают не менее 100 тысяч человек.

Ранее с такой же целью работать на дому сотрудникам рекомендовала компания Twitter.

 

 


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БелТА


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