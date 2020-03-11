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Тигран Авинян обратился к президенту с предложением о предоставлении гражданства Армении 1698 лицам

Тигран Авинян обратился к президенту с предложением о предоставлении гражданства Армении 1698 лицам

Вице-премьер Армении Тигран Авинян обратился к президенту Армении Армену Саркисяну с просьбой предоставить гражданство Армении 1698 лицам. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал Тигран Авинян.

“Принимая за основу Закон “О гражданстве Республики Армения”, я вчера представил президенту Армении Армену Саркисяну предложение о предоставлении гражданства 1698 лицам. Это обстоятельство, что такое количество людей выражает желание стать гражданами Республики Армения, тем самым став частью армянской государственности, вдохновляет и придает дополнительную силу, чтобы с еще большей ответственностью и усилиями выполнять нашу работу”, - отметил Тигран Авинян.


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