Временно приостановлена подача газа некоторых районов Вардениса и села Акунк
ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью осуществления аварийно-восстановительных работ 11 марта с 11:00 до 17:30 прекращено газоснабжение газопотребителей 1-го квартала города Варденис Гегаркуникской области и села Акунк. Об этом Арменпресс сообщили в компании “Газпром Армения”.
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