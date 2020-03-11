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Временно приостановлена подача газа некоторых районов Вардениса и села Акунк

Временно приостановлена подача газа некоторых районов Вардениса и села Акунк

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью осуществления аварийно-восстановительных работ 11 марта с 11:00 до 17:30 прекращено газоснабжение газопотребителей 1-го квартала города Варденис Гегаркуникской области и села Акунк. Об этом Арменпресс сообщили в компании “Газпром Армения”.


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