СМИ: члены Компартии Китая пожертвовали более $1,1 млрд на борьбу с коронавирусом

Члены Коммунистической партии Китая (КПК) внесли около 7,68 млрд юаней (более $1,1 млрд) в качестве добровольных пожертвований для финансирования мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

По его данным, всего к общенациональной акции присоединились 74,36 млн человек. Ожидается, что число участников этого движения в поддержку усилий, которые предпринимаются властями, продолжит увеличиваться.

Согласно официальной статистике, в рядах КПК насчитывается более 90,6 млн человек. Расходы государственного бюджета на борьбу с коронавирусом в КНР уже превысили 110 млрд юаней (почти $16 млрд).