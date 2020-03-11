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СМИ: члены Компартии Китая пожертвовали более $1,1 млрд на борьбу с коронавирусом

СМИ: члены Компартии Китая пожертвовали более $1,1 млрд на борьбу с коронавирусом

Члены Коммунистической партии Китая (КПК) внесли около 7,68 млрд юаней (более $1,1 млрд) в качестве добровольных пожертвований для финансирования мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

По его данным, всего к общенациональной акции присоединились 74,36 млн человек. Ожидается, что число участников этого движения в поддержку усилий, которые предпринимаются властями, продолжит увеличиваться.

Согласно официальной статистике, в рядах КПК насчитывается более 90,6 млн человек. Расходы государственного бюджета на борьбу с коронавирусом в КНР уже превысили 110 млрд юаней (почти $16 млрд).

 

 

 


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