Инфицированный коронавирусом мужчина и содержащиеся в карантине люди пройдут повторное тестирование

Состояние здоровья инфицированного коронавирусом мужчины и содержащихся в карантине в гостинице “Голден Палас” в Цахкадзоре людей хорошее, и них нет никаких жалоб. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“У них нет температуры, и за все это время ее и не было. Они чувствуют себя хорошо. Инфицированный коронавирусом мужчина также чувствует себя хорошо, температура у него была только вначале. В настоящее время никаких проблем нет, следовательно, он не получает лечения. Планируется провести повторное тестирование. То есть, даже в случае отрицательного ответа на тестирование будет сделано еще одно. Если у всех результаты тестирования будут отрицательными, то и те, кто находится в карантине, и пациент будут выписаны”, - сказала Алина Никогосян.

В Армении 1 марта был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Пациент - 29-летний гражданин Армении, мужчина, который вместе с женой 28 февраля прилетел из Тегерана. Контактировавшие с ним лица находятся в карантине в гостинице “Голден Палас” в Цахкадзоре.

Министерство здравоохранения распространило заявление, призвав избегать поездок в следующие страны: Италию, Францию, Германию, Испанию, Японию, Китай, Иран, Южную Корею, а вернувшихся из этих стран граждан в течение 14 дней избегать контактов и самоизолироваться. В министерстве заверяют, что в аэропорту осуществляется строжайший контроль. Прибывающие проходят процедуру измерения температуры, внешний осмотр, заполняются адресные карты мест их проживания, которые предоставляются поликлиникам для дальнейшего ведения состояния здоровья этих лиц.