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Saudi Aramco увеличит производственные мощности на 1 млн баррелей нефти в сутки

Saudi Aramco увеличит производственные мощности на 1 млн баррелей нефти в сутки

Саудовская Аравия объявила о намерении повысить предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 13 млн б/ с. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении компании Saudi Aramco.

"Saudi Aramco объявляет, что получило указание от министерства энергетики повысить устойчивые производственные мощности с 12 до 13 млн б/с", - отмечается в документе.

Срок исполнения указания не указывается.

Ранее Саудовская Аравия объявила о намерении повысить добычу с апреля на 26% - до 12,3 млн б/с.

 

 


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