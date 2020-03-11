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ГКС Армении зафиксировал нарушения МО в процессе закупки топлива

ГКС Армении зафиксировал нарушения МО в процессе закупки топлива

Государственная контрольная служба Республики Армения провела исследование в Министерстве обороны Республики Армения в отношении законности и эффективности процесса закупок дизельного топлива в 2019 году. Об этом Арменпресс сообщили в Государственной контрольной службе Армении.

В данном случае был изучен процесс приобретения Министерством обороны Армении дизельного топлива у ООО “Газоил”, в ходе которого были зафиксированы нарушения, касающиеся процесса закупки, в частности, в связи с планированием предмета закупки, выбором формы закупки, поставками, соответствием технической характеристики поставленного дизельного топлива и другими обстоятельствами.

Справка, составленная в результате исследования, была направлена в прокуратуру Республики Армения с целью дать уголовно-правовую оценку зафиксированным нарушениям.


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