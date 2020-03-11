Президент Грузии отменила свои зарубежные визиты в связи с распространением коронавируса
10:33, 11 Март, 2020
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила свои зарубежные визиты в связи с создавшейся в мире ситуацией с распространением коронавируса нового типа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Администрация президента Грузии.
"Президент Грузии, в координации с другими ветвями власти, отменила запланированные в Болгарию, Украину и Бельгию визиты. До публикации о данном решении были извещены нашим партнерам", - говорится в заявлении АП.
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