В Армавире состоялся семинар “Обрезка и формирование плодовых деревьев”

Управление по сельскохозяйственным консультациям, инновациям и мониторингу Министерства экономики Армении с ноября 2019 года организует и осуществляет курсы переподготовки на тему “Обрезка и формирование плодовых деревьев” для специалистов отделов управления и хозяйствующих субъектов. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Цель курсов - ознакомить участников с процессом правильной обрезки плодовых деревьев, что будет способствовать повышению их урожайности. Курсы проводятся на воздухе - в плодовых садах.

10 марта очередные курсы были организованы в Армавирской области, в них приняли участие начальник управления сельскохозяйственного консалтинга, инноваций и мониторинга Айк Гевондян, специалисты Армавирского областного отдела и фермеры.

Представляя цель курсов, Айк Гевондян отметил: “Министерство экономики периодически организует в областях курсы по различным темам. Выбор тем осуществляется как по предложению фермеров, так и на основе предложений других лиц и ученых, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства. Цель курсов - распространение информации в широких кругах бенефициаров об инновационных подходах и более эффективном сельском хозяйстве”.

Курс дня провел консультант по садоводству Министерства Спартак Захарян. Учитывая выращиваемые в Армении виды плодовых культур, в ходе курса специалист коснулся особенностей обрезки и формирования абрикосовых деревьев, яблок, персиков и других плодовых деревьев, а также проблем, возникающих вследствие неправильной обрезки.

Спартак Захарян отметил, что основная цель садоводства - получение урожая, а не древесины. Питательные вещества, поглощаемые из земли, должны полностью служить повышению урожайности. По его словам, работы по обрезке следует проводить в период отдыха растений.

Специалист призвал после обрезки начать работу по раннему весеннему оздоровлению деревьев во избежание вредителей и грибковых заболеваний.

В курсах могут принять участие все желающие и приобрести навыки грамотного ведения сельского хозяйства.