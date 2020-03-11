Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

Коронавирус выявлен у замминистра здравоохранения Великобритании

Коронавирус выявлен у замминистра здравоохранения Великобритании

Замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис сообщила, что у нее выявлен коронавирус Covid-19, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Она информировала в распространенном заявлении, что находится дома на карантине и прекратила все контакты, постепенно поправляется.

Весте с тем, как сообщают британские СМИ, на минувшей неделе Доррис имела многочисленные встречи и контакты в парламенте, а накануне встречалась и обменивалась рукопожатием с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации