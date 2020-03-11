В Степанаване сгорело 10 га травяного покрытия
10:22, 11 Март, 2020
10-го марта в 13:27 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле школы-интерната города Степанаван Лорийской области горит травяной участок. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.
Пожар был локализован в 14:00, потушен - в 14:59. Сгорело около 10 га травяного покрытия, 500 кв / м на участке леса.
В тушении пожара приняли участие и 6 добровольцев из спасательного отряда “Лори”.
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