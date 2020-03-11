Помпео призвал иранские власти освободить из тюрем граждан США

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Ирана из гуманитарных соображений незамедлительно освободить из иранских тюрем американских граждан, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Сообщения о распространении коронавируса COVID-19 в иранских тюрьмах, вызывают глубокую тревогу и требуют полного и немедленного освобождения всех американских граждан", - говорится в распространенном госдепом США заявлении Помпео.

Он предупредил, что "Соединенные Штаты возложат на иранский режим прямую ответственность за любую смерть американца, ответ будет решительным".

Помпео отметил, что власти Ирана недавно освободили 70 тыс. заключенных из-за эпидемии коронавируса, чем "продемонстрировали способность проявлять милосердие".