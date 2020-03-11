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Молодежный чемпионат Европы по самбо отложен на неопределенное время

Молодежный чемпионат Европы по самбо отложен на неопределенное время

Юношеские и молодежные чемпионаты Европы по самбо отложены на неопределенное время.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация самбо Армении. Международная федерация самбо, учитывая распространение эпидемии коронавируса COVID-19 и решение министра молодежи и спорта Болгарии, юношеский и молодежный чемпионат Европы по самбо, который должен был состояться с 9 по 13 апреля в болгарском городе Панагюрише, откладывает на неопределенное время.

Вспышка нового коронавируса COVID 19  была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайным положением международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 тысяч человек.


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