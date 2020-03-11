Ребенок впервые заразился коронавирусом в Грузии

В Грузии зафиксирован первый случай инфицирования вирусом нового типа COVID-19 ребенка, сообщил журналистам в ночь на среду директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его информации, заболевший ребенок был доставлен в инфекционную больницу вместе с группой лиц, которые с 28 февраля находились на самоизоляции и у которых вирус был выявлен во вторник в ходе повторного тестирования, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Между тем, грузинские СМИ сообщают, что ребенку, у которого выявлен коронавирус, 12 лет. СМИ отмечают, что из восьми новых случаев заболевания, выявленных 10 марта пятеро, включая ребенка, являются членами одной семьи.

По данным грузинского Минздрава, на сегодняшний день в Грузии лабораторно подтверждены 23 случая заболевания коронавирусом COVID-19.