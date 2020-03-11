В Армении стартовала программа “Стабильное школьное питание”

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении совместно с армянским офисом Всемирной продовольственной программы и Фондом “Стабильное школьное питание” объявили о начале нового этапа реализации программы “Стабильное школьное питание”. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Благодаря дополнительным средствам, предоставленным Российской Федерацией, финансирование программы в этом году с $ 3 млн будет увеличено до $ 5 мл. По состоянию на 2019 год программа осуществляется в 412 общеобразовательных учебных заведениях Армавирской, Гегаркуникской, Котайкской, Лорийской и Арагацотнской областей Арммении, предоставляя питание около 50.000 ученикам 1 - 4 классов.

Программа “Стабильное школьное питание” осуществляется в Армении с 2010 года на основе соглашения, подписанного Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН) и правительством Армении с целью создания стабильной школьной системы питания. В рамках национальной программы питание предоставляется всем общеобразовательным школам начальных классов и школ, имеющих подготовительные группы.

На данном этапе планируется организовать профессиональные курсы с целью использования новых возможностей рынка труда для членов общины. Создание тепличных хозяйств и производство школьного питания обеспечит организацию здорового питания в школах в течение всего года, а образовательные программы будут включать курсы здорового образа жизни для детей и членов общин.

В результате всего этого школы Армении, включенные в программу, будут преобразованы в более широкие образовательные площадки, будет стимулировано развитие человеческого капитала и экономики. Программа “Стабильное школьное питание” позволит обеспечить здоровое питание учащихся начальных классов общеобразовательных школ всех областей Армении, улучшить их здоровье и поможет преодолению бедности, способствуя повышению посещаемости школьников и достижению всеобщего начального образования.