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Временно будет прекращено движение на участке дороги от города Туманян до перекрестка Одзуна

Временно будет прекращено движение на участке дороги от города Туманян до перекрестка Одзуна

12-го марта на межгосударственной автодороге Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6) будут проводиться взрывные работы, в результате чего в этот день, с 11:00 до 19:00, автодорога от города Туманян до перекрестка Одзуна будет закрыта для движения. Об этом Арменпресс  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

В течение этого времени водителям предлагается объезжать указанный участок по дороге М6-Одзун-Айгеат-Ягдан-Степанаван-Ванадзор.

Взрывные работы проводятся в рамках программы восстановления и улучшения межгосударственной автодороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6).

Министерство участникам дорожного движения за причиненные неудобства приносит извинения, и просит отнестись с терпением, проявить понимание.


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