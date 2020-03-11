СНБ сообщает о раскрытии случаев подготовки заказных убийств граждан Армении

Служба национальной безопасности Армении сообщает о раскрытии случаев подготовки заказных убийств граждан Армении. Арменпресс представляет сообщение пресс-службы СНБ Армении.

“Служба национальной безопасности Республики Армения, будучи приверженной функциональному принципу защиты основополагающих конституционных прав граждан, в частности, права на жизнь, защиты от различных угроз, ведя последовательную борьбу за исключение применения насилия в личных и общественных отношениях, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках функций, предусмотренных законом в борьбе с преступностью, получила фактические данные о подготовке заказных убийств граждан Республики Армения, о незаконном приобретении огнестрельного оружия и хранении группой лиц, периодическом пересечении государственной границы Республики Армения с использованием фальшивых документов.

В частности, выяснилось, что некий житель Еревана, из корыстных побуждений, за вознаграждение в размере 190.000 долларов США, взял заказ и обязательство организовать убийство занимающегося предпринимательской деятельностью гражданина Республики Армения. Он пришел к предварительному сговору со своим знакомым, пообещав выделить ему половину вознаграждения после совершения преступления, и, предоставил для совершения убийства пистолет и патроны, являющиеся боеприпасами калибра 5,6 мм., а также 1000 долларов США на текущие расходы. Для исполнения указания организатора, при непосредственной организации и руководстве последнего исполнитель, контролировал передвижение будущей жертвы. В июне 2014 г. на улице Гюлбенкяна в Ереване он выстрелил из огнестрельного оружия в сторону вышедшего на прогулку гражданина, причинив последнему телесные повреждения. Не удовлетворившись результатом, организатор дал указание продолжить контролировать передвижение потерпевшего и при первой же возможности осуществить его убийство.

Кроме того, преследуя цель умышленно лишить жизни 5 других граждан Республики Армения, заказчик поручил также контролировать передвижение и этих лиц, вовлекая в этот процесс и другого своего знакомого, оставив на его усмотрение условия для совершения убийства по заказу и выбор времени. С целью контроля за передвижением упомянутых лиц, подготовки и осуществления убийства организатор арендовал для исполнителя квартиру в Ереване, предоставил ему транспортное средство, принадлежности для маскировки и достижения неузнаваемости, а также незаконно приобрел и передал ему пистолет марки “ТТ”, самодельный пистолет-автомат с глушителем и прицелом и патроны их калибра, которые до конца февраля 2020 года они по предварительному сговору незаконно хранили в арендованной квартире. На этапе подготовки убийств организатор дважды пересекал охраняемую государственную границу Армении с использованием заведомо фальшивого паспорта гражданина РФ со своей фотографией, однако, по данным другого лица. С целью захоронения тел после убийства и сокрытия следов преступления, организатор обсудил с исполнителем и выбрал соответствующие места, уже под оперативным контролем СНБ Армении. Преступления были предотвращены, поскольку действия организатора были пресечены в результате действий СНБ Армении.

По факту видимых преступлений в следственном департаменте СНБ Республики Армения возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Армения, 2 лица, готовившие убийства, обезврежены и задержаны. Были проведены многочисленные следственные действия, в том числе обыски, по совокупности неопровержимых доказательств им предъявлены обвинения, в качестве меры пресечения судом избран арест.

Ведется предварительное следствие, предпринимаются соответствующие меры для выяснения мотивов подготовки убийств, круга заказчиков и лиц, вовлеченных в преступную деятельность, других возможных случаев, в том числе и преступлений, совершенных за рубежом.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.